Intensiva debatten: Hur hög musik måste grannar till en konsertlokal tåla?

Man borde ju rimligen förstå innan man flyttar in i lägenheten att man bor inne i stan och inne i stan är det högljudt. Flyttar man in i en lägenhet ovanför en pub/klubb/konserlokal då borde man förstå att det kommer bli lite extra ljud på helger tex. Passar inte detta så kan man flytta ut i nån förort. Tar bara 25min och ibland till och med 20min in till stan från Vällingby, vilket inte är så farligt. Mer nattliv och musik inne i stan!