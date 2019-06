Idag handlar Järvaveckan om arbetsmarknad

Dagens tema på Järvaveckan handlar om hälsa och arbetsmarknad. 2 000 anställningar ska förmedlas under Järvaveckan.

– Jag hoppas att jag får jobb inom service, säger Maria Edner, som tillsammans med andra besökare har lämnat in intresseanmälningar till jobb under dagen. Hör besökarna berätta själva i klippet.

