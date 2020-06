Intresset för att testa sig stort – appen kraschade

I dag, måndag 15 juni, började Region Stockholms gratisprovtagning för corona för alla som bor i länet. Det gäller både antikroppstest, för att se om man haft covid-19, och test för pågående sjukdom för den som har symptom.

Men det blev problem på en gång. För att boka behöver man en app som heter Alltid öppet, men under måndagsmorgonen gick det inte att logga in på appen. Felmeddelandet ”För närvarande är det problem att ansluta till servern”, mötte dem som försökte logga in för att boka sitt test.

På 1177.se står det att ”Just nu går det inte att nå appen Alltid öppet, felsökning pågår”.

Stort intresse väntas

Enligt Region Stockholm skulle det under måndagen gå att boka tider för de två första veckorna. Intresset väntas vara stort, patienter som behöver vård kommer fortfarande vara prioriterade.

Den som inte kan ladda ner appar eller har ett för gammalt operativsystem på mobilen kan ringa sin vårdcentral för att boka en tid, men i första hand är det meningen att man ska gå via 1177 och appen.

Texten uppdateras.