Järva filmfestival satsar på covidvaccin

Ahmed Abdirahman, grundare och vd för stiftelsen The Global Village tittar ut över den stora gräsmattan vid Spånga IP. Här ska under en vecka massor av familjer träffas, umgås, ha picknick, titta på film – och kanske också vaccinera sig mot covid. Region Stockholms vaccinationsbuss kommer att vara på plats under hela festivalveckan. Här kan man få en spruta även om man inte har svenskt personnummer och utan att boka tid i förväg.

– Varje gång vi samlar folk så brukar vi tänka på vad vi kan kombinera. Och i år kändes det helt naturligt att kombinera med vaccinering, säger Ahmed Abdirahman.

Följer varandra

I områden där tilliten till både myndigheter och sjukvård är låg så är det ”människa till människa” som gäller. Att se sin granne, vän eller släkting vaccinera sig betyder mer än informationsbroschyrer och kampanjer, menar Ahmed Abdirahman.

– Människor här förlitar sig mycket på vad man läser i sociala medier och det stämmer inte alltid.

– Vi försöker få både myndigheter, näringsliv och civilsamhälle att förstå att ska man nå befolkningen här så måste man vara på plats och verkligen prata med människor.

Kan bli Vårdvecka

Även privata vårdgivare kommer att vara på plats under festivalveckan för att erbjuda antikroppstester och prata om förebyggande sjukvård. Filmfestivalen var den första verksamheten som drogs igång här 2013 och ur den föddes Järvaveckan med politiker från alla partier. Och Ahmed Abdirahman har redan tankar på att låta vaccinfestivalen växa.

– Kanske låter vi det här blir en egen Vårdvecka nästa år, säger han.

– Det finns ett stort behov av förebyggande sjukvård här. Det kan gälla barnfetma, tandvård för unga... Ska vi få en jämställd vård i Sverige så måste vi pröva nya vägar. Det här kan vara en sådan.

Filmfestivalen drar igång under söndagen och håller på i en vecka. Filmvisningen startar klockan 16 varje dag och under hela veckan kommer vaccinationsbussen att vara på plats.