Foodora erbjuder 70kr per timme plus 20 kr per leverans

Ubereat har ingen grundlön utan erbjuder 80 kr per leverans under frukost och lunch-tid. 75 kr resten av dagen

Wolt erbjuder 40 kr per leverans och 45 kr under helgen. Plus 16kr för varje kilometer.

SVT har intervjuat matbud från Stockholms tre största matbudsleverantörer. Uppgifterna i faktarutan är matbudens egna.