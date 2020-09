Kartläggningen visar: Få familjehem tar över vårdnaden

Stockholm

Omhändertaganden: 1 893

Vårdnadsöverflyttningar: 23

Sigtuna

Omhändertaganden: 523

Vårdnadsöverflyttningar: 3

Solna

Omhändertaganden: 339

Vårdnadsöverflyttningar: 2

Botkyrka

Omhändertaganden: 309

Vårdnadsöverflyttningar: 4

Södertälje

Omhändertaganden: 295

Vårdnadsöverflyttningar: 5

Haninge

Omhändertaganden: 260

Vårdnadsöverflyttningar: 4

Huddinge

Omhändertaganden: 253

Vårdnadsöverflyttningar: -

Järfälla

Omhändertaganden: 190

Vårdnadsöverflyttningar: 2

Nacka

Omhändertaganden: 174

Vårdnadsöverflyttningar: Enstaka

Norrtälje

Omhändertaganden: 157

Vårdnadsöverflyttningar: 2

Tyresö

Omhändertaganden: 154

Vårdnadsöverflyttningar: 3

Upplands Väsby

Omhändertaganden: 152

Vårdnadsöverflyttningar: Uppgift saknas.

Sundbyberg

Omhändertaganden: 151

Vårdnadsöverflyttningar: 1

Sollentuna

Omhändertaganden: 137

Vårdnadsöverflyttningar: 1

Värmdö

Omhändertaganden: 102

Vårdnadsöverflyttningar: Uppgift saknas.

Täby

Omhändertaganden: 91

Vårdnadsöverflyttningar: 2

Upplands Bro

Omhändertaganden: 77

Vårdnadsöverflyttningar: 1

Nynäshamn

Omhändertaganden: 75

Vårdnadsöverflyttningar: 1

Österåker

Omhändertaganden: 70

Vårdnadsöverflyttningar: 3

Vallentuna

Omhändertaganden: 69

Vårdnadsöverflyttningar: 2

Lidingö

Omhändertaganden: 58

Vårdnadsöverflyttningar: Enstaka

Ekerö

Omhändertaganden: 49

Vårdnadsöverflyttningar: Enstaka

Salem

Omhändertaganden: 46

Vårdnadsöverflyttningar: Enstaka

Danderyd

Omhändertaganden: 38

Vårdnadsöverflyttningar: Enstaka

Nykvarn

Omhändertaganden: 24

Vårdnadsöverflyttningar: Enstaka

Vaxholm

Omhändertaganden: 16

Vårdnadsöverflyttningar: Uppgift saknas

Totalt i Stockholms län

Omhändertaganden: 5 697

Vårdnadsöverflyttningar: 39

Not: Barn som omhändertagits enligt LVU och SoL per år i genomsnitt räknat på åren 2010-2016 + 2019. Inkluderar ensamkommande, samt placeringar i t ex HVB-hem. 2017 och 2018 skapades inga register på grund av kvalitetsbrister.

Källa: Socialstyrelsen och SVT:s egen enkät till kommunerna