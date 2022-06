Klimatstrejkare uppmanar till panik: ”Känslan är djävligt upprörd”

Tusentals aktivister skrek sig hesa under dagens klimatdemonstration som arrangerades av rörelsen Fridays for future. De flesta som marscherade mellan Odenplan och Norrmanstorg var unga och väldigt arga på Sveriges politiker. Strejken sker under ett nytt upprop som lanserades i förra veckan av rörelsen Fridays for future, med krav på politiker i Sverige.

– Vi är jäkligt upprörda att politikerna svikit oss, säger Nora Lindros.

Pengar i smältande is låg på Odenplan, där klimatdemonstrationen startade. Foto: Malin Benett Klarin

Internationella aktivister deltog

Till dagens demonstration hade aktivister från länder som drabbats särskilt hårt av klimatförändringar bjudits in att delta.

– Vi vill göra deras röster hörda, att svenskar som inte drabbats lika hårt får höra deras perspektiv, säger Filippa Torpvret från organistationen Fridays for future.