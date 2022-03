Tusentals demonstrerade för klimatet: ”Skulle skämmas om jag inte var här idag”

Under fredagen arrangerades skolstrejker på flera håll i landet. Foto: Ebba Nilsonne/SVT

Rörelsen ”Fridays for future” pausade klimatstrejkerna under pandemin, men under fredagen fylldes Stockholms gator återigen av plakat och skanderande ungdomar. Tusentals demonstranter tågade i samlad trupp från Mynttorget till Tantolunden på Södermalm där arrangörerna höll tal. På plats fanns Greta Thunberg som startade den nu globala rörelsen 2018.