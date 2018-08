Kvarteret i sorg efter den tragiska dödsskjutningen

SVT Stockholm besöker Vasastan under fredagsförmiddagen och talar med en granne som vill vara anonym.

– Jag hade varit ute och kom hem vid tretiden på natten och då var allt lugnt. Tyst som det är en vardagskväll. Sedan vaknade jag efter ungefär 40 minuter av en massa män som skrek. Vi sover ju med öppna fönster eftersom det är så varmt ute. Efter ytterligare en stund hörde jag ännu mer skrik och flera pistolskott.

Många av de som bor i huset vaknade av skotten, berättar hon. Vissa vågade sig ut men de flesta stannade kvar inne av rädsla för att bli träffade.

– Det bara pulserar i kroppen och jag tänker ”herregud, kommer inga poliser?”, för jag hör inga sirener. Men nu i efterhand vet jag ju att de redan var här.

Chockade grannar

Många är chockade och har svårt att ta in det som hänt. Att en ung förståndshandikappad människa mist sitt liv under vad som verkar vara tragiska omständigheter. Trots att grannar har pratat och sökt tröst hos varandra är detta en händelse som är svår att ta in.

– Det känns fruktansvärt. Det är så himla tragiskt. Något har ju gått snett. Det känns inte som det var rätt gjort, säger den kvinnliga grannen.

Blodet låg kvar

Den boende, som vill vara anonym, riktar också kritik mot polisen och hon anser att de inte visat hänsyn till de som bor i huset.

– Igår vid 16-tiden hade polisen tagit bort avspärrningarna och enligt dem hade de nog städat bort allt men det låg blodfläckar och sjukhusgrejer kvar på gården. Jag gick och hämtade en mopp och städade bort blodet och plockade bort allt skräp.

Det är ju många barn som bor här på gården. Det hade varit bra om polisen städade efter sig när det är klara på en brottsplats. Man måste tänka på de som bor där, barn och djur. Hundarna nosar ju på blodfläckarna, säger kvinnan.