Kvinna sköts under videoinspelning – polisen ber allmänheten om hjälp

Det var i december i fjol som händelsen inträffade under en inspelning till en musikvideo med en känd rapartist. Under utredningsarbetet har polisen säkrat bevis i form av inspelat material, och nu väljer man att släppa en del av det mateirialet. Förhoppningen är att få in tips som kan leda till ett gripande av den man som fortfarande är på fri fot.

Blev skjuten i armen

Sedan tidigare sitter en man häktad misstänkt för grovt vapenbrott. Mannen som polisen nu vill få in tips om för att gripa är misstänkt för grovt vapenbrott och grovt vållande till kroppsskada. Kvinnan som blev skjuten fick efter händelsen vård och ska under omständigheterna må bra.