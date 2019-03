Kvinnojouren: Mobiltelefonen är den största upptäcktsrisken

På kvinnojouren Alla kvinnors hus möter personalen dagligen personer som blivit utsatta för våld i sin relation. De senaste åren har det blivit allt vanligare att personer som de möter vittnar om att de har utsatts för kontroll genom telefonen.

– Partnern tittar på vem man har ringt, tittar på ens sms och mejl, tittar på var man har varit, tittar på sociala medier. Följer helt enkelt all trafik. Det förekommer också att personer blir förföljda om man har platstjänster på till exempel, eller om man checkat in någonstans via sociala medier, säger Ann Isaksson.

– Den här typen av kontroll bidrar till att isolera personen ytterligare från omvärlden, fortsätter hon.

Försök att inskränka friheten vanligaste formen av våld

Våld i nära relation kan vara såväl psykiskt som fysiskt och sexuellt. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är systematiska kränkningar och försök att inskränka partnerns frihet de vanligaste brottstyperna när det gäller våld i nära relationer.

– Det vi vet är att det finns ett mörkertal vad gäller anmälningar av brott i nära relation, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå.