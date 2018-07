Nya hinder för skyskrapor vid Telefonplan

Sedan 2013 har diskussionerna pågått om att bygga höghus vid Telefonplan. Förslaget som nu ligger på bordet är ritat av den välrenommerade arkitekten Gert Wingårdh. Det högsta av de två tornen är 237 meter vilket slår Nordens högsta skyskrapa i dag: Turning Torso i Malmö (190 meter).

Men efter ett tidigt samråd avstyrker nu alltså Länsstyrelsen Stockholm projektet, baserat på det underlag som finns i dag. Orsaken är att husen anses kunna påverka Arlandas och Brommas flygtrafik negativt.

– Huvudskälet är att förslaget står i konflikt med flygtrafiken som är ett riksintresse. Enligt Swedavias yttrande finns risk för påflygning och det finns också navigationsutrustning som kan bli störd, säger Åke Modig, planhandläggare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Swedavia grundar sitt ställningstagande på en flyghinderanalys som har genomförts av Luftfartsverket.

”Väldigt tidigt skede”

Länsstyrelsens avstyrkande är långt från ett slutligt besked i frågan.

– Det här är i ett väldigt tidigt skede, före det ordinarie samrådet. Och det är ganska mycket som behöver kompletteras i utbyggnadsförslaget i en framtida planprocess för att vi ska kunna göra en fullständig bedömning.

Bostadsbolaget SSM, som vi bygga husen, undersöker nu länsstyrelsens yttrande.

– Vi avser att ta fram det underlag som länsstyrelsen tar upp och vi fortsätter arbetet med detta, säger Ann-Charlotte Johansson, kommunikationschef på SSM.

Kan det bli aktuellt att kapa husen?

– Det kan jag inte kommentera. Först måste vi ta fram det underlag som länsstyrelsen efterfrågar som tar hänsyn till flygtrafiken. Nuvarande höjd innebär cirka 1 200 stycken välbehövda ettor och tvåor, både hyresrätter och bostadsrätter. Lägre hus innebär färre bostäder.

Tornen både hissas och dissas

Bland förespråkare av höga hus och tät bebyggelse har Tellus Towers fått positiv respons. Nätverket YIMBY (Yes In My BackYard) anser att husen vore ett välkommet tillskott bland and de andra höga byggnaderna vid Telefonplan och hyllar bostädernas närhet till kollektivtrafik. Skönhetsrådet har däremot sågat planerna. Husens skala vore ett ”groteskt” inslag i närmiljön som i övrigt domineras av småskalig bebyggelse, skrev Skönhetsrådet i ett utlåtande.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande även att man saknar ett resonemang om hänsyn till bland annat stadens siluett, topografi, kulturmiljövärden och byggnadens symbolvärde.

– Vill vi lyfta en diskussion om hur och var man kan placera höga byggnader och extremt höga byggnader i Stockholm, säger Åke Modig.

Det här är inte första gången planerna på höghus vid Telefonplan möter motstånd. Försvarsmakten satte 2015 halt för den dåvarande placeringen, då man menade att husen kunde medföra störningar på försvarets tekniska system. Sedan hittade Stockholms stad och SSM den aktuella placeringen för Tellus Towers som försvaret har godkänt.