Polisen: En person skjuten i södra Stockholm

Klockan 12.40 fick polisen larm om höga smällar i Skärholmen. På plats hittas en man skottskadad.

– Han har förts till sjukhus och en förundersökning om försök till mord är inledd, säger Per Fahlström, presstalesperson på polisen.

Polisen säger att den skadade mannen var vaken och talbar när han fördes till sjukhus.

Ingen är gripen men en insats pågår på platsen i jakt på misstänkt gärningsperson eller personer.

– Vi genomför utredningsarbete på platsen nu. Ett område är avspärrat, det kommer genomföras en teknisk undersökning och vi pratar med eventuella vittnen, säger Per Fahlström.

Förskolebarn hålls inlåsta

Strax intill ligger en förskola och barnen var ute och lekte, berättar rektorn.

– Barnen såg inte skottlossningen men de hörde den och såg folk springa iväg, säger rektor Cecilia Hansson,

Hon berättar att förskolelärarna reagerade snabbt.

– Så for de hörde skotten tog de in barnen. De förstod att det var en skjutning direkt. De låste in sig och ringde polisen.

Barnen hålls nu inomhus och förskolan hålls låst men polisen har sagt att föräldrarna kan hämta sina barn enligt de vanliga rutinerna.

Texten uppdateras.