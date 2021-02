Luftrenare till hushållen närmast Kagghamrabranden

Det har nu brunnit på soptippen i Kagghamra i Botkyrka sedan före jul. Branden är svårsläckt och det ryker konstant. Kommunen har nu fått de preliminära analysresultaten av de mätningar som genomförts av det internationella expertteam som särskilt analyserat flyktiga organiska ämnen i röken. Tom Bellander, professor i miljömedicin, har tolkat resultaten och rekommenderar nu ytterligare försiktighetsåtgärder, enligt ett pressmeddelande.

– De som bor inom en radie av 3 km från branden och upplever besvär även inomhus kan överväga att använda luftrenare som uppfyller högt ställda krav, säger Tom Bellander.

”Ingen tid att avvakta”

Botkyrka kommun har än så länge bara fått informationen muntligt men under lördagen beslutade krisledningsnämnden att följa Bellanders rekommendationer. Man kommer därför att köpa in luftrenare till de aktuella hushållen men även ersätta kostnaderna om någon redan köpt in luftrenare.

– Vi följer experternas råd, och det finns ingen tid att avvakta. Nu har vi fått en rekommendation och då ska vi se till att alla kan följa den. Vi riktar närmare 3 miljoner kronor och beslutet ska verkställas omgående, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet gäller bara de av experterna rekommenderade hushållen i Botkyrka kommun. Mer information om hur det ska gå till att dela ut luftrenarna kommer att komma under helgen.

Redan i november togs prover som visade på höga halter av dioxiner, arsenik och tungmetaller, men provsvaren hölls hemliga för både allmänheten och den politiska ledningen tills slutet av januari.