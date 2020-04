Minskad smittspridning i Järva – ökning i nya områden

Smittskydd Stockholm kan inte ge någon förklaring till varför spridningsmönstret förändrats. Om den positiva utvecklingen i Järva är ett resultat av informationsinsatsen riktad till invånare i områden där många har annat modersmål än svenska, går alltså inte att säga ännu.

Siffrorna i sammanställningen visar vilka som provtagits och testat positivt för covid-19. Det är personer som har luftvägssymtom och ligger på sjukhus, ska läggas in eller finns i äldreomsorgen. Alla fall av covid-19 speglas alltså inte i statistiken.

I Skärholmen beräknas 26 per 10.000 ha viruset jämfört med 16 per 10.000 för en vecka sedan. I Södertälje är siffran 23 per 10.000 medan den förra veckan var 12 per 10.000. Se hela listan här. Förra veckans siffror finns här.

Även siffrorna för Järvaområdet är högre den här veckan än förra. Men det är det samlade antalet coronasmittade över tid som redovisas och Region Stockholms analys är ändå en minskning av virusets spridning.

Resultat av segregation enligt sjukvårdsregionrådet

Att spridningen av covid-19 nu ökar i framförallt Skärholmen och i Södertälje förklarar hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) med att hälsan är ojämlik, vilket blir tydligt i hur viruset slår mot olika grupper.

– Människor som lever i socioekonomiskt utsatta områden löper en högre risk att insjukna så allvarligt i covid-19 att de behöver sjukhusvård. Det är ett sorgligt kvitto på den segregation och ojämlikhet vi inte har fått bukt med – och gör det smärtsamt tydligt hur viktigt det är att fortsätta arbeta för hälsa och frihet för alla, skriver hon i ett pressmeddelande.