Nu har fenomenet pladdling kommit till Stockholm

Utanför Klara Strand café står två gröna kajaker uppställda mot väggen. De är märkta med texten Green Kayaking, vilket är den danska organisation som 2017 först började erbjuda pladdling i Köpenhamn.

Klara Strand café är en av flera distributörer i Stockholm där man kan få låna kajakerna under några timmar helt gratis – i utbyte mot att man plockar med sig skräp under paddelturen.

– Det är väldigt många som är intresserade, och de flesta hittar väldigt mycket skräp. Hinken kommer tillbaka full varannan gång ungefär, säger Nicholas Eriksson, som driver Klara Strand café.

Källsorterar själva

Hittills har man samlat in nästan 100 kilo skräp på Klara Strand café under den dryga månad som man erbjudit pladdning. Och när skräpet lämnas in till Nicholas Ericsson tar han själv hand om det.

– Det som inte är för smått källsorterar vi själva, resten sorteras som brännbart, säger Nicholas Eriksson.

Får ni något ekonomiskt stöd för att ni gör det här?

– Nej, gud nej. Det är privata krafter som städar upp i Stockholms vatten, säger Nicholas Eriksson.

Se när SVT Stockholm provade på pladdling i videoklippet ovan.