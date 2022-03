Nyheter från dagen: 18 mars

• Skolborgarrådet: Skolinspektionen måste stänga fifflande skolor snabbare

Grundaren dömdes till 4,5 års fängelse – Stockholms stad stängde förskolor i samma ägarstiftelse i fjol

Skolborgarrådet Isabel Palmqvist-Smedberg (L) tycker att Skolinspektionen tagit alldeles för lång tid på sig att stänga Jacobiskolan, före detta Al-Azharskolan. Hör mer i videon. Foto: Tommy Bergman/SVT

• Lokala partiets fb-sida kapad

Följ med när partiledaren jagar Facebook

Anders Thorén, Tullingepartiet, försöker här komma i kontakt med någon anställd på Facebook men stoppas i dörren av en vakt. Foto: Michelle Derblom Jobe/SVT

• Spansk film spelas in i Stockholm – följ med behind the scenes

Ny filmrabatt ska ge fler utländska filminspelningar – efter att Sverige gick miste om James Bond