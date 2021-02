Sedan årsskiftet syns en kraftig ökning av barn som vårdats för MIS-C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children associated with COVID-19, på Astrid Lindgrens sjukhus.

– Vår insats är att lugna immuncellerna som är överaktiverade, säger barnreumatologen Karin Palmblad.

Sedan pandemins början har drygt 140 barn i landet insjuknat i MIS-C. På Astrid Lindgrens barnreumatolog har 55 barn vårdats, varav ett 30-tal efter årskiftet.