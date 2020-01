Olivias bostad ockuperas av misstänkt bedragare

Det var under hösten 2019 som Olivia fick kontakt med mannen via en gemensam vän. Mannen skulle ha fått flytta in i februari i år men redan i början av januari fick han låna nycklar till lägenheten för att ställa in några kartonger. Därefter vägrade han att lämna tillbaka nycklarna.

Nyckelincidenten fick Olivia att börja kolla upp mannen. Det visade sig att han nyligen dömts till att betala över ett års hyror till en person vars lägenhet han tidigare bott i, men struntat i att betala för.

”Känner mig maktlös”

Uppgifterna fick Olivia att försöka avbryta uthyrningen och de skrev inget kontrakt. Hon bytte lås och fraktade hans kartonger till ett förråd. Men mannen lyckades byta lås igen och sedan dess är Olivia utelåst eftersom mannen vägrar att flytta.

– Jag känner mig maktlös, säger hon.