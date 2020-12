Oro för brist på sjuksköterskor – nu ska vaccinationspersonal utbildas på Sophiahemmet

Via utbildningen ska sjuksköterskor få den kunskap och behörighet som krävs av Socialstyrelsen för att kunna ordinera covid-19-vaccin. Även legitimerade läkare, som redan har behörighet, kan gå utbildningen för att få fördjupad eller uppdaterad kunskap inför covidvaccineringen.



Anmälan för den digitala kursen öppnade under onsdagen och redan samma dag hade ett hundratal anmält intresse. Distansutbildningen pågår under en dag och startar i mitten av januari. Den kommer fortsätta under hela året för de regioner och verksamheter som vill utbilda sin personal.