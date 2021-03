Region Stockholm varnar för att tredje vågen är här

Under de tre senaste veckorna har antalet konstaterade fall i regionen nästan fördubblats. Under hela vecka 8 konstaterades 6 336 nya fall av covid-19 i Stockholm. Tre veckor tidigare, under vecka 5, var det endast 3 225 nya fall

Den nedgång i antal patienter som behövde vård för covid-19 man såg efter nyår är bruten och det har börjat vända uppåt igen.

Allvarlig situation

– Vi vänder från en ganska hög nivå, säger Johan Bratt.

Det totala antalet covidpatienter som vårdas på sjukhus har stigit till 318. Även antalet covidpatienter på iva har ökat något. Nu vårdas 48 patienter med covid-19 på iva i regionen.

– Jag ser väldigt allvarligt på situationen. Vi vill inte se en utveckling där sjukvårdsbehovet ökar kraftigt.

Han blir ytterligare oroad när han ser den ökade smittspridningen som pågår nu.

Tredje vågen har kommit till Stockholm

– För tredje veckan i rad är det en ökning på ungefär 25 procent.

Det motsvarar en fördubbling av antalet konstaterade fall de senaste tre veckorna.

– Därmed kan vi konstatera att vi har en tredje våg av smittspridning här, och den är här nu, säger Johan Bratt på pressträffen.