Så drar koranbrännarna in pengar på Tiktok

Genom sina kontroversiella koranbränningar har Salwan Momika och Salwan Najem försatt Sverige i en säkerhetspolitiskt utsatt position. Svenska ambassaden i Irak har stormats och Säpo överväger att höja terrorhotnivån.

Koranbränningsaktionerna har livesänts på Tiktok av Momika och Najem själva. Vid sidan av har Momika också lagt ut videor där han kritiserar islam och vissa muslimska ledare. Videorna har fått tiotals miljoner visningar och hundratusentals likes.

Tjänar tusentals kronor

Momika livesänder i appen nästan dagligen där tittarna ger honom tusentals gåvor som genererar så kallade ”diamanter” i appen, som han byter mot pengar. Han har också Paypal-konton som tittarna uppmanas att donera till.

TT har tittat på flera livesändningar och kan konstatera att gåvorna flödar in. Under den senaste veckan har Salwan Momika också legat högt på Tiktoks veckoranking som listar dem som fått flest diamanter. Fram till på lördagen hade han samlat in 222 400 diamanter, enligt listan.

– Man får inga pengar för filmklipp och videor, men under mina livesändningar kan man skänka pengar som gåva. Men det är något jag inte bryr mig om, säger Salwan Momika.

TT: Hur mycket kan det handla om?

– Ibland kan det bli 1 000, 2 000 eller 3 000 kronor per livesändning.

Skattepliktig inkomst

I Sverige måste man skatta på inkomster som överstiger 22 208 kronor på ett år. Salwan Momika berättar att han inte vet hur skattesystemet fungerar förutom att gåvor är skattefria.

– Men om det skulle vara skatt på det så är jag beredd att göra det, säger han.

Enligt Skatteverket räknas denna typ av gåvor inte som ”riktiga” gåvor, utan ses som en skattepliktig inkomst.

– När personer man inte känner väljer att ge för att man tycker om hens arbete är det en inkomst. Det spelar ingen roll om det kallas ”gåva” om det är det som är personens inkomst, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverkets rättsavdelning.

TT har sökt Tiktok.