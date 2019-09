Tv Rick Fuentes, tidigare chef för New Jersey State Police, th Ulf Johansson regionpolischef Stockholm. Foto: SVT

Stockholmspolisen har inlett samarbete med amerikansk polis

Under tisdagen berättade Stockholmspolisen hur de samarbetar med polisen i New Jersey, USA. Det handlar till stor del om att få in vapen, berättar Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm.

Stockholmspolisen har just nu amerikanskt besök som ska utbilda svenska poliser i att bekämpa gängkriminalitet. Under en stor pressträff om det amerikanska samarbetet säger regionpolischef Ulf Johansson att våldskurvan och skjutvapenvåldet måste brytas. – Vi kan konstatera att vi har ett konfliktläge som är mycket allvarligt. Det vi jobbar med på kort sikt är att få bort vapnen från gatan, varje vapen räknas, säger Ulf Johansson. Ska störa kriminella och stoppa skjutningar Ulf Johansson säger också att en annan viktig del är att minska tillgången till narkotika och att öka den lokala polisnärvaron. – Det är viktigt att ligga så nära de kriminella individerna som möjligt, de personer som vi tror ska begå nästa mord i den här miljön, de ska vi ligga så nära som möjligt. Vi stör dem och försöker förhindra nästa skjutning, det är en av våra huvuduppgifter. På längre sikt säger Ulf Johansson att de politiska samtal som pågår just nu är viktiga men även samarbete med olika myndigheter, och även internationellt samarbete. I somras tecknade Stockholmspolisen en överenskommelse med New Jersey State police och Rutger university gällande erfarenhetsutgbyte om skjutvapenvåld. – Det finns mycket erfarenhet från New Jersey vi vill ta del av. Vi har börjat redan nu med erfarenhetsutbyte. Vi utbildar forensiker och underrättelsepersonal, säger Ulf Johansson. Det som är särskilt intressant för svensk polis säger Ulf Johansson är hanteringen av vapen och de ballistiska undersökningarna som man har jobbat hårt med i New Jersey. – Där hade man väldigt lång väntetid, i Sverige har vi ungefär 150 dagar, de hade något motsvarande, nu har man fått ner det till 48 timmar och det har gett väldigt goda resultat. Det blir betydligt lättare att söka rätt gärningsman, vem kan vara nästa offer, vem har hållit i vapnet och så vidare, säger Ulf Johansson. Stockholmspolisen tittar också på hur man ger stöd till den operativa personalen genom något som kallas Real time crimecentre. Det ger poliserna omedelbar återkoppling. – Man samlar all information och underrättelse och den är tillgänglig för personalen omedelbart och det är något som vi är väldigt intresserade av, säger Ulf Johansson. Det finns också tipssystem som används i New Jersey som Ulf Johansson säger är intressant. I Stockholm är nu Rick Fuentes, tidigare chef för New Jersey State Police, numera Rutgers University samt John Farmer, chef för Rutgers University. texten uppdateras Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!