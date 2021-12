Satsning under högtiderna ska få fler att anmäla relationsvåld

Under jul- och nyårshelgerna affischerar polisen och socialtjänsten i Södermalms trappuppgångar för att få in tips om våld i nära relationer. Satsningen är en del av pilotprojektet Igor som startade i april – ett nära samarbete mellan myndigheterna som riktar in sig specifikt mot mäns våld mot kvinnor.

– Det vi ser hittills är att mörkertalet minskar, säger Klara Dourrouj, tf enhetschef vid Södermalms stadsdelsförvaltning.