Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten är smittspårning på flygplatser väldigt ineffektivt. Foto: TT

Sportlovet slut – stockholmare kommer hem från riskområden

När stockholmarnas sportlov nu tar slut innebär det att många kommer hem i helgen från utlandsresor, bland annat från skidsemester i italienska Alperna. Under lördagen landar elva plan från norra Italien där coronaviruset sprider sig, men smittskyddsläkare Per Follin säger att just skidorterna inte räknas som riskområden.

Många stockholmare väntas hem i helgen från sportlovsresor, flera kommer från skidresor i Italien där coronaviruset fortsätter att sprida sig. – Vi är medvetna om situationen med sportlovet. Vi har planering och beredskap och kontakt med Swedavia på Arlanda och har diskuterat deras beredskap, säger smittskyddsläkare Per Follin på Smittskydd Stockholm. Flygplatser inte riskområden Per Follin berättar att det finns beredskap och ett sjukvårdsteam på Arlanda om någon skulle vara sjuk när de landar. Men han säger också att just skidorterna i Italien inte tillhör riskområdena, även om de ligger i de drabbade regionerna. – Flygplatserna räknas inte heller in, om man bara reser igenom. Det är den riskvärdering man gjort utifrån information från italienska myndigheter. Kontroller falsk känsla av trygghet Swedavias pressavdelning säger tilll SVT att man inte fått några nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och att man inte kommer vidta några särskilda åtgärder förrän det sker. Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten menar att flygplatser inte är en effektiv plats att kontrollera människor. – Det ger istället en falsk känsla av trygghet. Istället finns det information till resenärer. Man måste rikta insatserna på ett rimligt sätt. Får man symptom ska man kontakta sjukvården helt enkelt, säger han. Blir någon som varit på resa sjuk efter man kommit hem och misstänker att de blivit smittade med coronaviruset vill sjukvården att man då ringer 1177 och ber om råd och inte själv uppsöker vård för att undvika att smitta andra. Vare sig Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd Stockholm uppmanar folk som varit ute och rest att stanna hemma om de är friska. Smittskyddsläkaren Per Follin från Smittskydd Stockholm gästade SVT:s morgonstudio på fredagsmorgonen. Foto: SVT

