Staden om hala trottoarer: ”Vi tar inte bort isen”

Runt om i Stockholm har klagomålen strömmat in till trafikkontoret. Under onsdagen till och med fredagen förra veckan kom drygt 1 200 anmälningar in om halka/vinterväghållning. Under helgen har anmälningarna fortsatt men inte i lika hög utsträckning. Sammanlagt har 1 557 anmälningar nu kommit in.

Anledningen till att många cykelbanor är betydligt mer isfria än gångbanorna är att man på cykelbanorna använder sig av saltsopning. En maskin plogar cykelbanan och sprider sedan salt efter sig som smälter bort isen. Denna metod går dock inte att genomföra idag på gångbanorna eftersom det är mindre framkomligt och inte lika plant.

Tar inte bort isen

När det gäller gångbanorna i Stockholm så är det sandning som är den metod man har att tillgå.

– Vi tar inte bort is från gångbanorna men lägger på ny sand regelbundet eftersom den kan rulla bort till viss del när många människor går på gångbanan, säger trafikkontorets pressekreterare Malinda Flodman