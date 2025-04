Sten, 81, auktionerar ut unikt smycke: Träbit från Vasaskeppet

Vem ägde Vasaskeppet?

Flottan var kungens egendom, så Gustav II Adolf ägde skeppet Vasa. Han beställde byggandet av Vasa år 1625.

När började Vasaskeppet byggas?

Skeppet Vasa började byggas 1626.

Hur länge seglade skeppet?

Vasas jungfruresa varade ungefär en kvart innan katastrofen var ett faktum.

Varför sjönk Vasaskeppet?

Vasa var lite för högt och lite för smalt för att segla bra. Den del som var under vattenytan var för liten jämfört med den del som var över ytan, och det gjorde henne ostabil. Kanonportarna var öppna under jungfrufärden, vilket gjorde att hon tog in vatten när hon krängde till av en vindpust.

När hittades och bärgades Vasaskeppet?

Den 25 augusti 1956, sökte och hittade Anders Franzén och dykaren Per Edvin Fälting skeppet t utanför Beckholmen. Hösten 1957 påbörjades bärgningen och i april 1961 bröt skeppet vattenytan och bärgades med mer än 14 000 lösa trädelar. Allt konserverades, och delarna sattes sedan tillbaka på skeppet som ett gigantiskt pusselarbete.

Hur mycket väger Vasaskeppet?

Skeppet väger någonstans mellan 800 ton som minst och 1200 ton som mest, men vi vet inte säkert. Uppskattningarna är baserade på kända siffror om densitet och volym på olika skeppstimmer. När Vasa får en ny stöttning finns det förhoppningar om att kunna få en mer precis siffra på vad hon väger.

Källa: Vasamuseet