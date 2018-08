Stockholms-helgen jämförs med Obama-vistelsen. Foto: TT Foto: Stockholms-helgen jämförs med Obama-vistelsen. Foto: TT

Stockholms-helgen jämförs med Obamas besök 2013

Framkomligheten i Stockholm city kommer vara begränsad på flera platser under lördagen. Polisen rekommenderar att inte ta bilen in till staden och räddningstjänsten höjer beredskapen på samma sätt som under Obama-vistelsen 2013.