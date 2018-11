Stockholms län får 127 000 nya bussavgångar nästa år

I januari 2016 försvann bussar på 99 av SL:s linjer och fyra linjer lades ned helt. Syftet var då, enligt Alliansen, att SL skulle spara pengar. I budgeten för 2019 satsar det blågröna styret i landstinget 158 miljoner på att utöka busstrafiken igen.

Den nya satsningen för 2019 innebär bland annat 127 000 nya avgångar och 14 helt nya busslinjer. Tre av dessa ska vara nya tvärförbindelser, två i norrort och en i söderort.

I norrort ska en buss gå mellan Täby och Kista via Danderyd och Solna. En annan buss ska gå mellan Hägerneholm och Danderyds sjukhus via Arninge och Ullna. I söderort ska en ny linje gå mellan Tyresö och Liljeholmen via Älvsjö och Telefonplan.

Fler självkörande bussar

Landstinget satsar även på fler självkörande bussar. Utöver de som redan kör i Barkarbystaden ska självkörande bussar även testas i Vega i Haninge.

– Den blågröna koalitionen prioriterar kollektivtrafiken. Det ska vara bekvämt och smidigt att resa kollektivt och trafiken blir mer klimatsmart, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd i ett pressmeddelande.