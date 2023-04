Under måndagen går den stora militärövningen Aurora 23 in i en ny fas, där scenariot är att kriget till sist kommit till Sverige. Därför sändes ett så kallat mobiliseringsmeddelande i Sveriges Radios samtliga P4-kanaler under måndagsmorgonen, som en del av krigsövningen. Men det är bara en övning och allmänheten behöver inte göra något.