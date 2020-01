Enorm vattenläcka i Stockholm – forsar ut över vägarna

– Vi jobbar med att hjälpa privatperson med att pumpa ut vatten från källare och de drabbade fastigheterna just nu, säger Tommy Wållberg vid Storstockholms brandförsvar.

Larmet kom in vid kl 08.27 under lördagsmorgonen. Vattnet ska ha runnit ut under två timmar.

– Det är flera personer som har larmat om att det inte går att köra på vägen för stora vattenmassor, säger Per Fahlström presstalesperson Stockholmspolisen.

Går inte att pumpa vattenmassorna

Räddningstjänsten står just nu handfallna med att försöka stoppa vattenmassorna. Någon prognos för när de kan få stopp på vattenmassorna är svårt att få svar på.

– Det är Stockholms vatten som behöver lokalisera problemet och sen kan vi se hur vi ska hantera det handlar om mycket vatten, säger Tommy Wållberg vid Storstockholms brandförsvar.

– Vi kan inte pumpa bort vattnet någonstans men vi försöker pumpa ut vatten där det kommer ner i källlare. Vi har inte den beredskapen att hantera så mycket vatten som vid en här olyckan, Tommy Wållberg.

Räddningstjänst är på plats och även polis för att omdirigera trafiken.

