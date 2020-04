Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Salina och 5 000 andra har skrivit under för ett studentfirande i år. Foto: Annie Ericsson/SVT

5000 namnunderskrifter för att rädda studentfirandet

Sedan coronakrisen är studenterna i länet oroliga att deras studentfirande helt och hållet ställs in. Salina Sebghati som går sista året på gymnasiet startade därför en facebookgrupp som nu har 8000 medlemmar. Hon har också fått ihop 5 000 underskrifter, där de undertecknade vill att man skjuter fram studentfirandet istället för att ställa in.



Tidigare idag beslutade Stockholms kommuner att studentfiranden för samtliga kommunala gymnasieskolorna ställs in.

