Trångt på stadens skridskoisar efter öppnandet

Den 20 december stängdes stadens idrottsanläggningar, i samråd mellan politikerna och Smittskydd Stockholm, efter regeringens uppmaning om att stänga alla icke nödvändiga kommunala aktiviteter.

Dit räknade staden till en början även skidspår och offentliga skridskoisar. När staden fick kritik för att inte utomhusaktiviteter hölls öppna hänvisade man till att isarna riskerade att attrahera för mycket folk och resultera i trängsel.

Men efter en knapp månad, den 18 januari, hävdes beslutet. Isar spolades och öppnade för allmänheten – och under helgen märktes det att beslutet var efterlängtat bland många stockholmare. Under söndagen samlades flera hundra skridskoåkare på Östermalms IP. Något idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) inte är helt nöjd med.

– Det vi ser är viss trängsel runtomkring isarna. Det är inte på isarna vi ser risk för smittspridning, utan i miljöerna runtomkring isarna, säger hon.

