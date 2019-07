Transportstyrelsen synar gasbussar

– Transportstyrelsen får det formella uppdraget att se över trafiksäkerheten för gasdrivna bussar och föreslå åtgärder för att öka säkerheten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) efter regeringens beslut.

Han säger att olyckan var så pass allvarlig och att den kunde ha fått svåra följder – därför måste allt göras för att undvika liknande händelser framöver.

Explosionsartad

Bussen från lokaltrafiken i Stockholm skulle köra in i en tunnel i city men körde vid infarten till tunneln in i en bom, ett höjdhinder. Hindret, eller barriären som den också kallas, ska hindra att fordon som är för höga kör in i tunneln. Barriären slog i bussens tak, där bussens biogasbehållare är monterade. Det resulterade i en explosionsartad brand, chauffören fick snabbt rädda i sig i säkerhet. Några passagerare fanns inte i bussen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

– Jag är inte främmande för att införa nya regler, sätta upp digitala staket (så kallad geo-fencing) eller ställa nya krav på fysiska barriärer, säger Eneroth och tillägger att Transportstyrelsen har ganska fria händer att föreslå åtgärder.

Inte första olyckan

Myndigheten ska vara klar med sitt uppdrag till den 1 december i år. Bara dagar efter olyckan den 10 mars hade Eneroth ett möte med företrädare för branschen, myndigheter och andra berörda om säkerheten.

Det är inte första gången en gasdriven buss råkar ut för olyckor. Bland annat har det hänt tidigare att gasbussar, som varit för höga, av misstag försökt köra in i den aktuella tunneln.

Enligt branschen finns det omkring 2 500 gasdrivna bussar i trafik i Sverige. De ses som ett viktigt medel i omställningen från fossila bränslen.