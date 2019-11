Polis och ambulans kallades till Rågsved i södra Stockholm strax före klockan 20 på fredagskvällen, efter att flera personer ringt in och rapporterar att de hört skottlossning.

– När polispatrullen kom fram till platsen i Rågsved påträffades två personer med skottskador. De får just nu sjukvård, och polisinsatser har satts in, säger polisens presstalesperson Per Fahlström.

Polisen vill i nuläget inte kommentera skadeläget.

Artikeln uppdateras.