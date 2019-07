Utbildningsförvaltningen visste inte att skolan skulle stänga

Drygt 190 elever måste få en ny skolplats innan höstterminen sätter igång efter att Thea grundskola på Södermalm nyligen meddelade att de stänger.

– Det är väldigt besvärligt när vi får det här beskedet just den här tiden. När det gäller övriga skolor som behövt lägga ned av olika orsaker så har vi haft lite förvarning. Beskedet kommer mitt under den värsta semesterveckan på hela året och hela Sverige står mer eller mindre still, säger Stockholms stads grundskolechef Bosse Andersson.

Redan i maj informerades vårdnadshavare till eleverna på skolan att den skulle renoveras och att verksamheten skulle bedrivas i tillfälliga lokaler i närheten.

Att det skulle vara några problem med lokalerna visste dock inte utbildningsförvaltningen om.

– Inte mig veterligen så har det nått oss. Det hade varit bra om vi hade haft någon beredskap, det hade varit lättare för oss att lösa det på ett bra sätt för eleverna.

Skolans huvudman Anne Lindblad Silfverswärd.

”Det kan jag inte annat än beklaga”

Enligt skolans huvudman, Anne Lindblad Silfverswärd, har de inte informerat utbildningsförvaltningen om situationen eftersom de trodde att de skulle kunna hitta en temporär lösning.

– Så därför har vi inte varit ute i god tid och diskuterat med utbildningsförvaltningen om hur vi ska hantera det här. Det kan jag inte annat än beklaga, säger Anne Lindblad Silfverswärd.

Vad vill du säga till de elever som drabbas och deras vårdnadshavare?

– Att byta skola, och att inte göra det frivilligt, är ju alltid negativt för ett barn. Alla som kontaktar mig kommer att bli kontaktade tillbaka även om det tar ett litet, litet tag. Vi noterar också vilka önskemål som finns gällande exempelvis vilka elever som vill gå i samma klass och så vidare.

Försöker få med lärarna till Bromma

De elever som går i årskurs 8-9 kommer att få möjligheten att börja i Theas verksamhet i Bromma och enligt Anne Lindblad Silfverswärd arbetar man även för att så många som möjligt av lärarna ska följa med dit.

– Vår uppfattning är den att vi ska försöka göra vårt bästa för de elever som ska börja årskurs 9, där det rent kunskapsutvecklingsmässigt är väldigt trevligt om man kan fortsätta med de lärare man har.

Exakt när eleverna får besked om vilken skola de hamnar i går inte att säga.

– Just nu kan jag bara säga före skolstart, jag kan inte säga något datum. Vi kommer göra vad vi kan för att de här barnen ska få en skola så nära hemmet som möjligt, säger Bosse Andersson vid utbidlningsförvaltningen.