Ex-kriminell om penningtvätten: ”Växlingskontoren omsätter 100-tals miljoner svart”

En registrerad betaltjänstleverantör/valutaväxlare som är registrerad hos Finansinspektionen har rätt att hantera tre miljoner euro per månad under en tolvmånadersperiod. Det motsvarar 360 miljoner kronor per år, enligt ett EU-direktiv. World Exchange omsättning under 2019 uppgick till 254 miljoner kronor. Finansinspektionen har nu avregistrerat företaget.

Källa: EU:s direktiv