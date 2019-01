”Vi har fått in sex handgranater i Stockholm”

Handgranater, sprängmedel och ammunition. Det är bara några av de saker som polisen fått in under landets första amnesti för explosiva varor.

– Folk har utnyttjat amnestin och valt att lämna in det här till polisen, säger Bengt Grönlund, polisens projektledare för amnestin.

Polisen har tidigare genomfört vapenamnestier men sedan oktober har landets första amnesti för explosiva varor pågått. Det innebär att man anonymt kunnat lämna in explosiva varor utan att straffas för olaga innehav. Ovanliga användningsområden Spela Polisen har också fått in ett antal så kallade granatkartescher. – De har använts som bokstöd, säger Bengt Grönlund. Foto: SVT/Frida Claesson I Stockholm har polisen inte fått in särskilt mycket sprängmedel men däremot har mer än hälften av de handgranater som lämnats in kommit från Stockholms län. Dela Dela

