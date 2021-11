Abba skjuter på världsrelease efter dödsfallen i Uppsala

En man i 80-årsåldern föll från hög höjd i Uppsala konsert och kongress (UKK) på tisdagskvällen, och landade på andra besökare. Mannen och ytterligare en man i 60-årsåldern som befann sig i foajén avled.

Dödsfallen skedde i anslutning till en hyllningskonsert av Abba. Bara en halvtimme efter händelsen skulle nämligen föreställningen ”Thank you for the music” ha börjat i stora salen, en hyllning till Björn & Benny och deras musik. På plats fanns upp emot 1000 personer.

Abba väljer nu att kommentera dödsfallen via sociala medier:

”I ljuset av de tragiska nyheterna vid hyllningskonserten i Sverige i går kväll har vi beslutat att vänta med att släppa vår konserttrailer tills i morgon.”

Trailer

Trailern skulle släppas i anslutning till Abba:s kommande världsturné Voyage.

Polisen misstänker inte att något brott ska ha föregått mannens fall på UKK.

– Det jag kan säga är att polisens bild är att det här inte är någon olyckshändelse och att det inte ligger något brott bakom mannens fall, säger Johan Thalberg.

Polisens presstalesperson Johan Thalberg uppmanar de som har varit på plats och upplever obehag och oro att söka stöd, exempelvis hos Uppsala kommun som har aktiverat sin krisgrupp, POSOM.

– Och självklart uppmanar jag den som har något att tillföra till brottsutredningen att höra av sig till polisen, avslutar Johan Thalberg.