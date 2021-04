Årets forsränning – på hemlig plats och utan publik

För ett år sedan ställdes forsränningen in. När forskommittén i Uppsala teknolog- och naturvetarkår under hösten förstod att ytterligare ett valborgsfirande kunde komma att ställas in på grund av pandemin, valde man att tänka nytt.

- Saker blir inte som man har tänkt sig, men det kan bli bra ändå, säger projektledaren Maria Langkilde.

Startskottet för forsränningen går som vanligt klockan 10 och de fyra ekipagen kan följas i en livesändning på nätet.

I videon ovan får du följa med Maria Langkilde på en bit av sträckan.