Vid 17.30-tiden hölls en Black lives matter-demonstration i centrala Uppsala. Man tågade ned från Carolinabacken längs med Drottninggatan och samlades sedan på Stora torget.

Demonstrationen arrangerades av tidigare riksdagsledamoten Jeanette Escanilla (V), som under helgen ställde in arrangemanget och uppmanade de över 500 som anmält sitt intresse att följa det hela via en direktsändning på facebook. Ändå var det många som ville delta på plats.

På Stora torget hölls bland annat en tyst minut för de som förlorat sitt liv på grund av polisvåld.

”Oklart om de har tillstånd”

– Vi håller lite koll. Det har inte varit bråkigt men de är högljudda, säger Daniel Wikdahl presstalesperson vid polisen i Region Mitt.

Är de över 50 personer?

– Ja.

Enligt polisen är det oklart om man har tillstånd för att genomföra manifestationen eller inte.

– De sökte tillstånd, men sen backade arrangören ur. Så det är oklart om de som är där nu har tillstånd. Har de inte tillstånd kommer vi att skriva en anmälan.