Bråk vid skola i Luthagen – en ung person skadad

Under måndagskvällen kom det in flera samtal om höga smällar vid Tiundaskolan i Luthagen i Uppsala. Flera polispatruller åkte dit och spärrade av området för att utreda ärendet. Polisen fick kontakt med en person under 18 år som skadats i ett bråk som sätts i samband med smällarna.

– Personen har inte behövt åka till sjukhus, säger Daniel Winge, RLC-befäl vid polisregion Mitt.

Ingen misstänkt

Polisen pratade med flera vittnen under natten men inget vapen har kunnat hittats och det finns ingen misstänkt för brottet.

Händelsen rubriceras under tisdagsmorgonen som grov misshandel, grovt olaga hot och grovt vapenbrott.

– Vi utreder om det skett en skottlossning men vi har inte kunnat bekräfta det och vi har försökt ta reda på vad smällarna beror på, säger Tobias Ahlén, RLC-befäl vid polisregion Mitt under tisdagsmorgonen.