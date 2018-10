Morgontågen hårt drabbade av störningar

Dem två signalfel i Norrviken och Rotebro, som påverkade SL:s pendeltåg norrut mot Uppsala är nu åtgärdade. Men ett signalfel mellan Knivsta och Uppsala ger fortsatta förseningar för pendeltåg, region- och fjärrtåg.

– Nu under morgonens rusningstrafik får man räkna med uppemot 20 minuter förseningar i båda riktningar mellan Stockholm och Uppsala. Under dagen när trafiken tunnas ut så blir det mindre förseningar, men under eftermiddagens rusning kan man också räkna med uppemot 20 minuters försening, säger Josefine Gröndahl, presskommunikatör på Trafikverket.

Reparatörer är på plats och arbetar med felet och prognosen är att allt ska vara åtgärdat tills i morgon innan torsdagens rusningstrafik drar igång.