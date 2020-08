Det lokala medaljhoppet om guldchanserna och motståndet

Det har gått 20 år sedan Upsala IF senast arrangerade SM i friidrott, men idag är det alltså dags igen. För nu under fredagen startar friidrotts-SM på Gränby sportfält i Uppsala, och det arrangeras av Uppsala IF, Uppsala kommun och Svenska friidrottsförbundet.

Mästerskapet pågår mellan den 14-16 augusti och bland de många lokala medaljhoppen finns Caisa-Marie Lindfors i diskus/kula, men också Armand Duplantis i stavhopp.

I klippet berättar Caisa-Marie Lindfors om sina förhoppningar inför SM och om hur det är att sporras av ha en av de svåraste konkurrenterna om de finaste medljerna, Vaness Kamga, i den egna klubben.