Hassan (L) om SD: ”Nationalsocialistiskt parti”

Under kommunfullmäktige i Uppsala under måndagen ämnar politikerna ta beslut om det mittstyre som har lagts fram som förslag på att styra Uppsala den kommande mandatperioden. Styret består av S, MP och L. De väntas samla tillräckligt stöd i omröstningen tack vare V:s stöd.

Fullmäktigemötet startade vid 13-tiden under måndagen och tidigt ut klubbades Eva Edwardsson (L) igenom som kommunfullmäktiges ordförande.

Mittenstyre

Under fullmäktige väntas mittenstyret debattera för sin tänkta politik, samtidigt som den nu splittrade oppositionen väntas debattera mot deras tänkta plan.

Centerpartiets kommunalråd Stefan Hanna riktade bland annat kritik mot mittenstyret och menade istället att det var ”ett vänsterstyre”. Liberalernas Mohamad Hassan svarade att det tilltänkta styret skulle föra ”en mittenpolitik”, inte vänster.

Irritation mellan partiföreträdare

Under mötet hettade det dock snabbt till mellan Liberalernas Mohamad Hassan och Sverigedemokraternas Simon Alm. Detta efter att Hassan kallat SD för ett ”nationalsocialistiskt parti” [Mohamad Hassans uttalande red. anm.]. Det liberala kommunalrådet drog samtidigt liknelser till Tyskland under Andra världskriget i samma meningsutbyte. Grunden till uttalandet var Hassans förespråkande av ett styre utan beroende av Sverigedemokraterna – därav hans och hans partis val att bryta blockpolitiken och ansluta sig till S och MP.

Hassan fick snabbt svar på tal av sin egen partikamrat och tillika nyvalda ordföranden i fullmäktige Eva Edwardsson då hon gick in och markerade gentemot Hassan genom att påtala att man ”inte ska kalla andra partier för något de själva inte anses sig vara”. Samt att man bör hålla god ton i fullmäktige.

Nämnder och bolagsstyrelser

Mohamad Hassan bad senare om ursäkt för sitt uttalande och sin felaktiga benämning av Sverigedemokraterna.

Delar av posterna i några av kommunens nämnder samt kommunala bolagsstyrelser väntas också behandlas. Bland annat val av styrelse, suppleanter, ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande och ägarombud i Uppsala Stadshus AB och val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i krisledningsnämnden. Också kommunalråd ska klubbas.

Kommunfullmäktige i Uppsala pågår under hela måndagseftermiddagen.

Här kan de se mötet direkt.