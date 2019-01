Influensavaccin åter i lager – personal ska vaccineras

Nu finns det åter vaccin mot influensan i lager uppger Region Uppsala.

– Det levererades veckan efter nyår. Det är inte jättemycket, utan vi har begränsade antal doser, men primärvården har fått meddelande om att de kan beställa igen så det kan löna sig att kontakta sin vårdcentral och höra om de har fått vaccin, säger Helena Palmgren som är tillförordnad smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Men eftersom antalet doser fortfarande är begränsat gäller fortfarande att riskgrupperna ska prioriteras. I första hand kommer medicinska riskgrupper, i andra hand friska personer från 65 år och i tredje hand personal inom sjukvården som har patientkontakt.

– Den personal som inte har vaccinerat sig kan alltså göra det men det får inte gå ut över eventuella riskgrupper, man måste se till att det finns vaccin även till dem, säger Helena Palmgren.

Samtidigt fortsätter influensafallen att öka. Under vecka 1 var det 19 inrapporterade fall i länet – vilket är det högsta uppmätta siffran under hela säsongen. Dessförinnan nåddes toppen under vecka 52 med 16 fall.

Enligt bedömningarna väntas spridningen fortsätta och nå en topp i februari.