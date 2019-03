Expertens svidade kritik: ”Knivsta kommun bryter mot lagen”

Det var i somras som rättsexperten Stefan Wahlberg, och chefredaktör Dagens juridik, upptäckte att Knivsta kommun under flera år anlitat en parkeringsvakt utan förordnande. I och med det blev 2 216 böter, som utfärdats mellan 18 september 2014 och augusti 2018 ogiltiga. Felet uppdagades efter att Wahlberg själv fått en bot, en bot som han sedan efterfrågan underlaget till.

I veckan lämnade kommunen beskedet att de inte tänker återbetala de felaktigt utfärdade parkeringsböterna.

– Vi har gjort fel för fyra år sedan med förordnandet, men vi kommer inte betala med kommunens skattemedel för att någon har parkerat fel, kommenterade Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef vid Knivsta kommun då.

Något Stefan Wahlberg är kritisk till:

– När det gäller i mitt egna fall så har inte ens polis tagit strid om det i domstol, med hänvisning till avgörandet i Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt min uppfattning bryter kommunen mot lagen. Pengarna bör återbetalas – det är självklart, säger Stefan Wahlberg.

– Då vill ja se den domen, säger Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef vid Knivsta kommun till SVT Uppsala.

”JO-anmäla”

– Man kan diskutera varför alla andra inte fått tillbaka sina pengar. De som eventuellt inte får tillbaka sina pengar får antingen driva en civilprocess mot kommunen, eller anmäla till justitieombudsmannen. Sedan får de hoppas att kommunen följer vad justitieombudsmannen, säger Stefan Wahlberg.

Det har tidigare kommit in minst en JO-anmälan mot Knivsta kommun. Personen som lämnat in JO-anmälan har under den aktuella perioden fått sex böteslappar för att en motorcykel parkerats på ett felaktigt sätt på kommunal mark. Det totala bötesbeloppet ligger på 2 400 kronor. Men trots att det har gått åtta månader sedan felet upptäcktes med parkeringsvakten, så har det inte kommit några pengar från Transportstyrelsen.