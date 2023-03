Knivsta är Sveriges tråkigaste kommun – enligt nationsspexet

Spexet handlar om att Per Albin Hansson åker land och rike runt för att sälja in folkhemmet, utan några större framgångar. Ända tills han kommer till Knivsta. I föreställningen funkar konceptet i kommunen just för att det är Sveriges tråkigaste stad.

– Vi ville egentligen att det skulle handla om Eslöv men det kändes lite långt bort, säger Hedda Gabrielson Delin, regissör.

”Håller inte med”

Pierre Janson (KNU), ordförande, Knivsta.Nu, håller inte riktigt med om premissen – men kan förstå tanken ur ett studentperspektiv.

– Det är många som åker till Uppsala från Knivsta för att göra saker.

I videon förklarar regissören och producenten bakom spexet varför man valde just Knivsta.