Catharina Kjösnes är chef för vikarieförmedlingen i Uppsala. Just nu går utbud och efterfrågan inte ihop. Foto: TT och Privat

Larmet: Lärarvikarierna räcker inte till

Just nu är trycket hårt på Uppsalas vikarieförmedling. Under september har behovet varit 100 ersättningslärare – per dag.