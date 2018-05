Målet: Stort rave på Dragon gate

Dragon gate, som invigts två gånger, har fortfarande inte öppnat. Sedan en tid ligger anläggningen ute till försäljning. Men i väntan på att det gigantiska, kina-inspirerade hotellkomplexet kan öppna vill en klubbprofil från Stockholm ordna ett stort utomhusrave på dess gård.

I en kampanj att få folk att bidra skriver han bland annat att flera asiatiska artister ska bjudas in och att det hela kan bli av om han får in 50 000 kronor i en finansieringskampanj. I skrivande stund har projektet fått in 2 841 kronor.

Om allt går som det ska väntas det bli rave i september 2018. Vad ägarna själva säger om det hela eller om klubbprofilen fått tillstånd att använda lokalerna förtäljer inte historien.

SVT har försökt nå klubbprofilen.